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MÉTÉO : L’ANACIM annonce des pluies hors saison du 30 octobre au 2 novembre

29 octobre 2026 Actualité

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des pluies hors saison, faibles à modérées par endroits, du 30 octobre au 2 novembre sur plusieurs régions du Sénégal.

Selon le bulletin météorologique N°003, les premières précipitations sont attendues vendredi après-midi dans le Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou), l’Est (Kédougou, Tambacounda) et, dans une moindre mesure, à Kaffrine.

À partir du 31 octobre, les pluies pourraient s’étendre au Centre-sud, notamment à Fatick, Kaolack et Nioro, ainsi qu’aux îles du Saloum, à Mbour et à Diourbel. Quelques localités de la région de Thiès pourraient également être concernées. À Dakar, le risque de pluie restera faible.

De nouvelles manifestations pluvio-orageuses sont prévues entre la soirée du 1er novembre et la matinée du 2 novembre dans le Sud et le Centre-sud.

L’ANACIM recommande aux agriculteurs de protéger les récoltes sèches, le fourrage coupé et les produits en cours de séchage, tout en évitant le stockage de récoltes encore humides pour prévenir les moisissures.

Les populations sont invitées à suivre les prochains bulletins météorologiques.

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