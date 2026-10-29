Préavis de grève au SYTJUST : « Le gouvernement doit donner une traduction concrète à ses engagements », prévient Me Malick Diop

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Le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) a déposé un préavis de grève auprès du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public. Le syndicat réclame notamment le relèvement de l’âge de départ à la retraite à 65 ans, la revalorisation des indemnités du personnel des greffes et un meilleur reclassement des agents ayant suivi une formation au Centre de formation judiciaire.

Le secrétaire général du syndicat, Me Elhadji Ayé Boun Malick Diop, a insisté sur la nécessité d’appliquer les accords conclus avec les agents. « Nous estimons que les engagements pris par le gouvernement à l’égard des travailleurs de la justice doivent être respectés », a-t-il déclaré sur la Rfm.

Parmi les principales revendications figure le reclassement des agents ayant suivi une formation au Centre de formation judiciaire. Le syndicat souhaite que cette mesure permette aux agents concernés de progresser dans leur carrière sans perdre leurs droits acquis.

« Nous voulons que les reclassements valorisent leur carrière, sans perte d’ancienneté ni dégradation de la situation administrative, notamment avec les conséquences que cela pourrait avoir sur la retraite », a expliqué Me Diop.

Le SYTJUST réclame également une amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs, une revalorisation des indemnités et la réparation du préjudice lié aux retards enregistrés depuis juillet 2025.

Selon son secrétaire général, le syndicat a privilégié le dialogue depuis la signature du protocole d’accord en 2025. Toutefois, les discussions n’auraient pas permis d’obtenir les avancées attendues.

« Malheureusement, les discussions n’ont pas permis d’obtenir des avancées significatives. Nous estimons donc que le gouvernement doit désormais prendre ses responsabilités et donner une traduction concrète à ses engagements », a-t-il affirmé.

Malgré la menace d’une grève, le responsable syndical assure que son organisation ne cherche pas la confrontation. « Nous sommes conscients de l’importance du service public de la justice pour les citoyens et pour le fonctionnement de nos institutions. Mais ce service public ne peut durablement reposer sur les seuls efforts des travailleurs », a-t-il souligné.

Me Malick Diop espère ainsi que les autorités prendront les mesures nécessaires pour répondre aux revendications du syndicat et éviter une nouvelle épreuve de force.