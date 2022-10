Affaire Barrick Gold: Le Forum civil interpelle l’Etat sur les 120 milliards

Le Sénégal projette de recouvrer 51 milliards de revenus tirés de l’exploitation du gaz et du pétrole pour 2023, pendant ce temps les autorités refusent toujours de nous dire s’ils ont, ou pas, récupéré les 120 milliards que Barrick Gold doit à l’Etat du Sénégal.

Dans la projection de l’Etat de recouvrer 51 milliards de recettes tirées de l’exploitation du gaz et du pétrole en 2023, le coordonnateur du Forum civil remet sur la table les 120 milliards de redressement fiscal que Barrick Gold doit à l’Etat. « Le Sénégal se projette de recouvrer 51 milliards de recettes tirés de l’exploitation du gaz et du pétrole en 2023, pendant ce temps nos autorités refusent toujours de nous dire s’ils ont récupéré ou pas les 120 milliards que Barrick Gold nous doit et comment », a tweeté Birahim Seck.

Pour rappel, le projet aurifère Massawa a été acquis par Teranga Gold contre 430 millions $. Il a été associé avec la mine Sabodala pour former un complexe capable de produire entre 310 000 et 330 000 onces. Le complexe est entré dans le giron d’Endeavour qui a bouclé en février dernier le rachat de Teranga. Le fisc sénégalais avait épinglé l’entreprise canadienne, Barrick Gold Corporation qui doit au compte de l’Etat 120 milliards Cfa après un redressement fiscal. Début 2020, Barrick Gold a bouclé la vente de son projet aurifère Massawa, au Sénégal, à la compagnie canadienne Teranga Gold. Si le processus n’a rencontré aucune embûche, une facture fiscale envoyée à Barrick par le Sénégal est à l’origine d’un nouveau litige. Selon la compagnie, l’évaluation proposée n’est pas conforme aux accords qui le lient avec le Sénégal. La compagnie a indiqué qu’après l’échec des nombreuses tentatives de résolution du problème avec le gouvernement, la CCI est l’instance compétente pour régler le différend.