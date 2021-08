Affaire Dieyna-Bril: Les proches de Dieyna font des révélations

Depuis le début de l’affaire, plusieurs versions ont été fournies. La jeune chanteuse qui était citée dans un scandale avec Diop Iseg, se retrouve encore dans une histoire de mœurs. Ainsi sa famille sort de leur mutisme pour faire des révélations sur son amant.

Tout est parti après l’affaire Diop Iseg. Dieyna a rencontré Bril et ils se sont aimés. Dieyna a même rencontré un millionnaire qui lui a proposé le mariage et de financer sa carrière, mais elle ne voyait que les sentiments qu’elle avait pour Bril. C’est ce même homme qui a acheté sa voiture et deux téléphones. Elle a offert l’un à son petit ami », raconte la source de Limametti.

Dominée par son amour pour Bril, Dieyna refusait également les propositions de grandes maisons de productions qui avait découvert son talent. Cette vie amoureuse a fait d’elle une autre personne. Ses parents et proches ne la reconnaissaient plus. Elle avait tout abandonné pour investir dans cette relation avec Bril. Et pendant ce temps, le chanteur lui, profitait de tous les avantages que Dieyna lui offrait. », poursuit-elle.

« Entre Dieyna et Bril, ça n’a jamais été une question d’argent; déjà que Bril ne pouvait pas lui donner ce qu’elle n’avait pas, c’est elle qui financièrement l’épaulait. Bril, contrairement à ce que pense les gens, ne finançait par les productions de dieyna. D’ailleurs, le dernier son de la petite fait par Krumah et dont le clip devait bientôt sortir, Dieyna à tout financé»

Une autre source de faire d’autres révélations. Aussi surprenantes les unes des autres. Ce, concernant la voiture de Bril citée dans l’affaire, c’est une voiture louée. «Bril n’a pas de voiture. Il loue des voitures. D’ailleurs, il lui arrivait de conduire celle d’une de ses ex petite amie très connue du showBizz qui se sentait obligée de se taper un taxi pour ses déplacements. », affirme-t-elle. Tout d’abord, tous les membres de la famille de Dieyna étaient contre sa relation avec Bril, ils se sont tous fâchés contre elle mais elle continuait de le fréquenter.

Accusée de toute part, tous nos interlocuteurs sont unanimes. Elle n’est pas celle qui est peinte par les internautes. Pour ce qui est de cette histoire de suppression de vidéo YouTube de Bril, Dieyna lui a dit à l’enquête et devant leurs avocats réciproque… « Comment pourrai-je supprimer les vidéos de ta chaîne YouTube alors que je n’ai pas le code d’accès ? » D’ailleurs, à l’enquête, Dieyna lui a dit que son copain les a supprimées pour l’enfoncer.

A noter qu’une médiation entre les deux familles a été faite. Mais, le chanteur a posé des conditions pour retirer sa plainte. Il a demandé la clé de la voiture qu’ils avaient louée et les clips supprimés de YouTube. Dieyna a confié qu’elle n’a même pas les accès de son compte pour effacer ses clips. Il pense aussi que Dieyna a caché l’autre téléphone pour pouvoir le faire chanter avec les images compromettantes. Des clichés intimes qui pourraient couler sa vie et sa carrière..