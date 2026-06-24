Affaire du vol présumé des 100 millions FCFA : quatre suspects, placés sous mandat de dépôt, seront jugés jeudi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis plusieurs jours, le Sénégal est secoué par une affaire présumée de vol portant sur 100 millions FCFA. Quatre personnes, dont le fils d’un magistrat, seraient impliquées dans ce dossier. Selon les informations du journal Les Echos, dans son édition de ce mercredi, les suspects ont été placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés en flagrant délit demain, jeudi 25 juin.

A ce stade du dossier, le fils d’un magistrat du Pool judiciaire financier (PJF), M. L. Sy, aurait avoué avoir menti lors de sa première audition et formellement disculpé son père en révélant que « les 100 millions de francs CFA saisis proviennent en réalité du vol du véhicule d’un particulier».

Pour rappel, Mor Mbaye Cissé, journaliste de Seneweb, qui avait donné l’information en exclusivité, a été placé en garde à vue pour «diffusion de fausses nouvelles». Le parquet s’est autosaisi à la suite de la publication d’un article concernant l’arrestation du fils d’un magistrat du PJF. Pour l’heure, la justice n’a pas encore communiqué sur ce qui lui est clairement reproché.