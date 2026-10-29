Affaire «Jessica» : le mystérieux groupe « Panama City » dans le viseur des enquêteurs

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L’affaire Kh. Kébé, dite « Jessica », connaît un nouveau rebondissement. Selon Libération, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) passe actuellement son téléphone au crible sur ordre du parquet de Pikine-Guédiawaye. Les enquêteurs s’intéressent de près à un groupe nommé « Panama City ».

Une plaignante, S. Manga, alias « Anita », citée par la même source, affirme que « Jessica » l’a intégrée à ce réseau, où elle a fait la connaissance d’A. Thiam, un homme établi en France avec qui elle entretenait une relation. Une vidéo intime tournée au domicile de ce dernier a ensuite fuité sur les réseaux sociaux.

Face aux policiers, « Jessica » soutient que « Panama City » servait seulement à partager les liens de ses vidéos TikTok avec ses modératrices. Elle avait également évoqué un ancien projet de site de rencontres qui n’aurait jamais fonctionné. Mais les enquêteurs soupçonnent plutôt ce groupe d’avoir servi à mettre en relation des hommes et des femmes afin d’obtenir des vidéos intimes et d’éventuellement faire chanter les personnes concernées. L’analyse du téléphone de l’influenceuse sera déterminante.