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Diplomatie : le Général Mbaye Cissé nommé ambassadeur du Sénégal au Canada

29 octobre 2026 Actualité

Le général de corps d’armée (2S) Mbaye Cissé est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du Canada.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, tenu au Palais de la République, il représentera le Sénégal auprès de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada, Louise Arbour, avec résidence à Ottawa.

Le Président de la République a pris cette décision au titre du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

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