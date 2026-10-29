Conseil des ministres: Le Prodac change de coordonnateur national

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Le Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) change de coordonnateur national. Titulaire d’un master en agroforesterie, écologie et adaptation, Djidiack Faye prend les rênes de cette structure, en remplacement de Cheikh Ahmadou Bamba Ngom.

La décision a été annoncée dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 28 octobre 2026, au titre du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.

Djidiack Faye est également le directeur de l’Agence régionale de développement (ARD).