JOJ Dakar 2026 : le dispositif de circulation dévoilé pour la cérémonie d’ouverture

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À l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévue le 31 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Colonel Samba Diallo, chef du Centre de soutien à la mobilité de la Gendarmerie nationale et président de la Commission Transport-Circulation, présente le plan de circulation mis en place pour faciliter les déplacements.

Ce dispositif vise à mieux organiser les flux de véhicules, à fluidifier le trafic et à garantir la sécurité des usagers et des spectateurs. Découvrez en vidéo les principales mesures à connaître pour anticiper vos déplacements et accéder au stade dans les meilleures conditions.