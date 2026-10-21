Affaire « Kocc Barma » : plus de 120 000 fichiers porno explosifs saisis sur deux sites

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Du nouveau dans l’affaire El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc Barma ». Dans son édition de ce mercredi 21 octobre, Libération révèle que les expertises techniques ordonnées par le doyen des juges et menées par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) ont permis de récupérer près de 300 Go de données sur les serveurs des sites incriminés, babiporno.com et boydakar.com.

L’analyse de ces données a permis d’extraire, au total, 129 564 fichiers pornographiques, dont 71 218 sur le premier site et 58 346 sur le second. Mais les investigations ne s’arrêtent pas là.

D’après le quotidien d’information, l’exploitation de l’ordinateur portable de « Kocc Barma » a également révélé des éléments mettant en cause son présumé complice, El Hadji Assane Demba, alias « Leuk Daour ». Les enquêteurs y ont notamment découvert la copie de la carte nationale d’identité d’une victime présumée de chantage, ainsi qu’un fichier relatif à un courriel associé à El Hadji Assane Demba. Ce document établirait un lien entre ce dernier et le pseudonyme « Leuk Daour », utilisé pour faire chanter des victimes. Il attesterait également de contacts entre les deux hommes, un élément qui contredirait les déclarations de M. Demba sur leurs relations.

Pour rappel, El Hadji Babacar Dioum a été arrêté en juillet 2025 à Dakar par la DSC, avec l’appui de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP), au terme d’investigations techniques et financières. Son présumé complice, El Hadji Assane Demba, a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, quelques jours après, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Milan.