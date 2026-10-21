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Gadaye : une paire de jambes humaines découverte sur la plage, le reste du corps introuvable

21 octobre 2026 Actualité

C’est une troublante découverte qui a été faite ce mardi matin sur la plage de Gadaye, à Guédiawaye. L’Observateur révèle que des individus revenant du sport ont alerté le poste de police de Wakhinane-Nimzatt après avoir découvert une paire de jambes humaines appartenant à un homme, encore vêtues d’un pantalon vert. Le reste du corps, notamment la partie supérieure, demeure introuvable.

D’après le quotidien du Groupe futurs médias, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, informé des faits, a ordonné l’inhumation des restes humains sur place. Le médecin légiste de l’hôpital Dalal Jamm a également été saisi. L’Observateur souligne que l’identité de la victime, les causes du décès et les circonstances de cette découverte restent à élucider.

 

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