Affaire Pape Alé Niang: La Cap met en garde Macky et le Procureur Amady Diouf

Le Procureur de la République maintient PAN en prison bien que sa santé se soit dégradée. Les appels pour sa libération fusent de partout. Hier, la Cap a décidé de lancer un autre assaut pour le faire libérer. Serigne Abdou Mbacké, khalife de Baye Cheikh Khady de Darou Mousty, a adressé une lettre à Macky en ce sens.

Le procureur de la république n’a pas suivi les avocats de PAN dans leur requête. Celui-ci a décidé de le maintenir en prison. La Coordination des associations de presse (CAP) appelle à la mobilisation. « Nous ne lâcherons rien tant que Pape Alé Niang reste en prison et nous tenons le président Macky Sall et son procureur Amady Diouf directement responsables, s’il meurt dans les liens de la détention », a mis en garde ladite coordination. Hier, ses membres se sont réunis pour décider d’un autre plan d’action. « Nous avons décidé d’organiser un troisième « Conseil des médias » aujourd’hui en conviant tous les Sénégalais qui luttent pour sa libération.

Une veillée nocturne est prévue au même endroit le vendredi 6 janvier et le lendemain, nous allons nous retrouver devant l’hôpital Principal pour exiger que Pape Alé NIANG retrouve enfin les siens », a publié la Cap. « Nous n’excluons aucune forme de lutte. Nous leur opposerons une détermination sans faille avec toutes les forces vives de ce pays, éprises du combat pour la liberté d’expression et de presse, fortement remise en cause en ce moment », poursuit la coordination.

En effet, cette décision fait suite à une rencontre entre des responsables des rédactions pour échanger sur la nouvelle feuille de route pour faire libérer Pape Alé Niang. « Les participants se sont tous accordés sur la nécessité de brasser large pour mobiliser au-delà des professionnels des médias afin de faire face au Parquet qui use d’artifices pour le maintenir en prison au péril de sa vie. En effet, l’irréparable peut se produire à tout moment car Pape Alé Niang refuse tout soin depuis vendredi », disent-ils.

Serigne Abdou Mbacké, khalife de Baye Cheikh Khady de Darou Mousty, exprime sa profonde préoccupation

L’affaire Pape Alé Niang préoccupe au plus haut niveau les citoyens. Serigne Abdou Mbacké, khalife de Baye Cheikh Khady de Darou Mousty, dans une lettre ouverte, exprime sa grande « déception » et demande à Macky Sall de libérer PAN. « Je vous adresse cette lettre afin d’exprimer ma profonde préoccupation au sujet du maintien en détention de Pape Alé Niang. Etant donné que les risques sanitaires sont aggravés par sa grève de la faim, je vous demande, par votre mansuétude, de lui accorder la liberté avant que l’irréparable ne se produise », écrit le religieux. Et de poursuivre : « Sa femme, ses enfants et sa famille ont besoin de lui tout comme les Sénégalais épris de paix et de justice.

Au nom des relations qui existent entre nous, au nom des relations qui existent entre PAN et vous, au nom des Sénégalais qui souhaitent voir PAN arrêter sa diète, reprendre son travail et se mettre au service de la patrie, je sollicite votre magnanimité pour qu’il hume à nouveau l’air de la liberté.

