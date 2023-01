Affaire Sweet Beauty: Ousmane Sonko attaque le juge Maham Diallo

Le Doyen des Juges, Oumar Maham Diallo rejoint la longue « liste des comploteurs » établie par Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauty. En conférence de presse, ce jeudi, le leader de Pastef qui se prononçait sur le renvoi de son dossier devant la Chambre criminelle, a affirmé que l’ordonnance de renvoi a été ficelée depuis son premier face à face avec le juge Diallo. » Je voudrais ajouter sur la longue liste des comploteurs le nom de Oumar Maham Diallo qui n’est pas juge, ni magistrat mais plutôt un homme qui exécute une commende politique de Macky Sall », a-t-il déclaré.

Face à la presse, Ousmane Sonko a souligné que » Oumar Maham Diallo a été choisi sur la base de parenté, de régionaliste pour venir faire le sale boulot ». A l’en croire « rien ne prédisait que Maham allait hériter du dossier. Le concerné même ne s’y attendait pas. La preuve, le même juge a partagé un texte à charge contre ma personne. Le texte venait de son cousin qui me condamnait. Huit mois après, il hérite mon dossier ».

L’affaire qui défraie la chronique depuis plus de deux ans, serait « une vraie fausse affaire politique instrumentalisée par Macky Sall pour défaire un candidat’, en a rajouté le principal opposant à Macky Sall. Avec une chronologie des faits le leader de Pastef rappelle les noms des investigateurs de ce qu’il qualifie de « complot ». Parmi les comploteurs: « Madame Dior Diagne, dit -il épouse du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Dione a fait circuler un message pour parler du plan de liquidation et le discréditer. Tout, dans le but de lui soutirer un aveu de relations sexuelles. Mamour Diallo et l’avocat Me Gaby So. » Sans oublier l’ancien Procureur Serigne Bassirou Gueye, qui selon Sonko a extrait dans le dossier des parties qui le déchargeait et inclure des photos obscènes.

Ousmane Sonko a fait remarquer aux Sénégalais et à l’opinion internationale que « c’est avec ce dossier que Macky Sall, son gouvernement et tous ceux militent pour lui sont en train de jouer leur avenir. C’est pourquoi, ils n’ont lésiné sur aucun moyen malgré l’inexistence de preuves qui m’incriminent « .

Le leader de Pastef finit par disqualifier la justice avec l’attitude du juge Maham Diallo qu’il considère pas honorable. Sinon comment comprendre que le juge écarte tous les éléments à décharge me concernant. Le rapport de la gendarmerie y compris et le rapport médical établit par docteur Alfousseyni Gaye. » S’interroge t-il.