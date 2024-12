Développement Economique: L’UNCCIAS a rencontré le Corps Diplomatique Arabo-Islamique

Partager Facebook

Dans le but de faciliter les liens économiques et Culturels entre le Sénégal et les pays Arabo-Islamique, une rencontre stratégique s’est tenu entre l’Union Nationale des chambres de Commerce, d’Industrie et de l’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS) et des acteurs économiques arabes. Une rencontre sous la houlette de Serigne Mboup et d’autres cadres et acteurs sur secteur économique.

Lors de la rencontre stratégique entre le Sénégal et le monde arabo-islamique, Serigne Mboup, président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), a souligné l’importance de renforcer les liens économiques et culturels entre les deux régions. Cette collaboration repose sur des affinités historiques et culturelles, portées par des valeurs communes telles que la paix, la tolérance et la solidarité.

Dans son intervention, Serigne Mboup a évoqué le rôle central du secteur privé sénégalais dans l’implémentation de la vision 2050, soutenue par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. L’UNCCIAS s’engage à promouvoir des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’industrie, les infrastructures et l’énergie. Ces domaines constituent des leviers de transformation pour une croissance inclusive et durable, à travers des partenariats mutuellement bénéfiques. Outre les enjeux économiques, l’accent a été mis sur les échanges culturels et éducatifs, essentiels pour un dialogue fécond entre les peuples.

L’événement s’est conclu par un appel à la mobilisation des acteurs privés pour exploiter pleinement les opportunités offertes par des initiatives telles que des foires, salons et missions économiques.

Cette rencontre marque une étape décisive dans le renforcement des relations entre le Sénégal et le monde arabo-islamique, ouvrant la voie à un avenir prospère et durable.