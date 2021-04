Affaire Tounkara: Barth’ saisit un juge américain

Barthélémy Dias ne compte pas laisser la justice américaine expulser l’activiste Ousmane Toukara, accusé de terrorisme et de menaces de mort par l’Etat du Sénégal à la suite d’une plainte endossée par Pape Gallo Ndiaye. Il a décidé d’agir et de plaider le dossier de l’activiste. En effet, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui avait également la nationalité de ce pays a adressé au juge de l’immigration une lettre dans laquelle il fait une corrélation entre l’interpellation de Ousmane Tounkara etl’intention prêtée au président Macky Sall de briguer un troisième mandat. Pour rappel, Ousmane Tounkara avait été jugé le 30 mars dernier, aux États-Unis, suite à une plainte de l’État du Sénégal. Le juge américain de l’ICE (Immigration and customs enforcement), chargé de l’immigration et des douanes, avait décidé de l’expulser, mais l’avocat de l’activiste avait interjeté un appel.