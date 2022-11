Affaires étrangères : Vers une réforme du plan de carrière des cadres diplomatiques

Les cadres du ministère des Affaires Etrangères s’organisent pour une revue critique des textes réglementaires applicables qui leur sont applicables. L’objectif de leurs travaux vise à apporter des réformes pour une modernisation de l’administration des Affaires étrangères.

L’obsolescence des textes réglementaires a conduit à un décalage entre l’évolution de l’environnement international et les textes encore en vigueur. Ce constaté acté, les cadres ont voulu aller en croisade contre une situation qui ne cadre plus avec les ambitions d’une Diplomatie tournée vers les enjeux stratégiques.

Aussi une révision du cadre juridique régissant les agents du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) est-elle prégnante.

A cet effet, la réflexion a porté sur une bonne gestion du plan de carrière des Diplomates, la pertinence de la création d’une Direction (plutôt qu’une Division) des Ressources Humaines (DRH), le rôle déterminant d’une diplomatie conquérante dans le développement économique du pays, la promotion et protection des fonctionnaires face aux chocs socio-économiques, le système de rémunération des agents du Cadre des Affaires étrangères etc.

In fine, les contraintes majeures à l’atteinte des objectifs de performance et d’épanouissement des agents ont été identifiées et des solutions proposées à l’attention des autorités.

