Affaires LGBT: Apres Gana Gueye, des joueurs de Baseball refusent de porter le logo arc-en-ciel

À l’image d’Idrissa Gueye avec le PSG, cinq joueurs professionnels de baseball évoluant aux Tampa Bay Rays ont refusé de porter les couleurs arc-en-ciel symbolisant la lutte contre l’homophobie pour des raisons religieuses.

Nouvelle polémique dans le sport américain. Cinq joueurs de la franchise de Tampa Bay ont refusé de porter des tuniques et casquettes aux couleurs de la gay Pride samedi, lors du match face aux White Sox (victoire 6-3). Jason Adam, Jalen Beeks, Brooks Raley, Jeffrey Springs et Ryan Thompson ont expliqué cette décision commune pour des raisons religieuses, tout en affirmant que «tous étaient bienvenus et aimés ici».

Cet événement survient lors du mois des fiertés qui met en avant la lutte contre l’homophobie et l’égalité pour tous. Les Etats-Unis ont pour habitude d’utiliser leurs quatre ligues de sport majeures pour diffuser des messages sociaux à travers la communication des équipes.

Pour rappel, le joueur du Paris SG Idrissa Gueye n’a pas joué lors d’un match dédiée à la lutte contre l’homophobie, une nouvelle défection qui lui a attiré des critiques en France, mais aussi des soutiens dans son pays, le Sénégal.