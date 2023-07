Affrontements à Kédougou: 15 personnes arrêtées

Selon l’APS, Quelque 15 personnes ont été arrêtées et une douzaine de cases incendiées vendredi à Tomboronkoto dans la région de Kédougou (est) lors d’affrontements violents entre les forces de l’ordre et les populations locales.

« Très tôt le matin les populations de tomboronkoto ont fait barrage aux techniciens de la société minière Pettowol mining compagnie (PMC) qui dispose de titres miniers d’exploitation et d’exploration en bonne et due forme dans la zone. Et la gendarmerie a fait usage de lacrymogène pour disperser les populations » informe la source.

Au cours d’un point de presse, les habitants ont déclaré qu’ils allaient »opposer un refus catégorique à la compagnie minière Petewol Mining Company, (PMC) pour la poursuite de ses opérations d’exploration aux alentours de leur village ».

Depuis vendredi et dans la matinée de samedi, le calme est revenu dans le village de Tomboronkoto où la gendarmerie continue de veiller au grain, a poursuivi la source sécuritaire. Les démarches et les appels au calme sont menés par des autorités auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie de Mako en vue de négocier la libération des 15 personnes arrêtées.