Les deux Chinois et leur interprète condamnés à 3 mois de prison ferme

La sentence est tombée au tribunal départemental de Tivaouane dans l’affaire des deux Chinois et de leur interprète sénégalais qui avaient brutalisé un de leurs employés pour reprendre le salaire qui lui a été versé, sous prétexte qu’il avait refusé de décharger.

L’affaire des deux Chinois et de leur interprète sénégalais du nom de Ibrahima Sory TRAORE qui avaient brutalisé un de leurs employés du nom de Ibrahima FALL a connu une fin. En effet, selon les dernières informations, les prévenus ont été condamnés à trois (3) mois de prison ferme et 5 millions CFA de dommages et intérêts.

Aprés un moment passé en prison, il leur reste moins de deux mois de prison à purger encore avant d’humer l’air de la liberté.

Rappelons que la partie civile avait demandé 100 millions de dommages et intérêts. Et le Ministère public avait requis 6 mois de prison ferme pour les deux prévenus et un an ferme pour le Chinois qui avait apposé son genou sur la tête du sieur FALL.