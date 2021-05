Affrontements entre l’armée et rebelles; Un mort

Une personne a été tuée par balle à Koudioubé, un village du département de Bignona (sud) où des agents des eaux et forêts et des militaires ont essuyé des tirs en tentant de récupérer des restants de bois que des éléments armés non encore identifiés chargeaient dans des voitures, a appris l’APS de sources sécuritaires.

“On nous a signalé des véhicules d’immatriculation gambienne qui chargeaient du bois dans le village de Koudioubé. Avec les militaires, nous nous sommes déplacés sur place pour récupérer le bois et le véhicule pour les amener à Diouloulou”. De retour “sur les lieux pour prendre le restant du bois, des éléments armés nous ont attaqués. Une personne est décédée”, a rapporté une source.