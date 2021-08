Afghanistan : ONU condamne les attaques terroristes de Kaboul

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a également réagi aux attaques terroristes. « L’horrible attentat à la bombe d’aujourd’hui à Kaboul, en plus de tout le reste, devrait nous rendre tous encore plus déterminés à ne pas abandonner le peuple afghan », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

M. Grandi a ajouté qu’il est maintenant temps de faire plus pour les Afghans en danger et dans le besoin, et pour ceux qui sont déplacés ou réfugiés dans les pays voisins. En réponse à la situation humanitaire en Afghanistan, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé jeudi un appel de fonds de 24 millions de dollars pour venir en aide à des centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays au cours des deux derniers mois.

Stuart Simpson, chef de mission de l’OIM en Afghanistan, a déclaré que l’agence s’emploie à intensifier ses opérations pour répondre aux besoins les plus urgents et vitaux. Les priorités comprennent les abris et l’aide non alimentaire ; l’eau, l’assainissement et hygiène ; la santé, la protection et l’assistance humanitaire dans les zones frontalières, ainsi que le soutien d’urgence aux moyens de subsistance et la cohésion sociale.