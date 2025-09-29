Afrique du Sud : El Malick Ndiaye à la rencontre des militants du Pastef

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En marge de la rencontre annuelle des Présidents des Parlements africains tenue à Johannesburg, le Président de l’Assemblée nationale et Secretaire National à la communication de Pastef – Les Patriotes, El Malick Ndiaye, a rencontré ce dimanche 28 sept le bureau de la coordination de Pastef Afrique du Sud.

Cette importante séance de travail s’est déroulée dans une ambiance fraternelle et militante, et a permis d’aborder plusieurs sujets essentiels à la vie du parti et à la contribution de la diaspora au projet national. Les échanges ont notamment porté sur :

• La structuration et l’animation de Pastef en Afrique du Sud ;

• L’organisation du prochain congrès annoncé par le Premier ministre ;

• La préparation des prochaines élections locales ;

• La justice pour les victimes des événements de 2021-2023 ;

• Les réformes institutionnelles en cours ;

• Et le rôle stratégique de la diaspora dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.

Le secretaire national à la communication a salué le travail remarquable du coordonnateur Lamine Faye et de toute son équipe, dont l’engagement et la détermination constituent un levier essentiel pour la réalisation du projet Pastef et pour la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère.