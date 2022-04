(FILES) In this file photo taken on October 15, 2019 South Africa's embattled former president Jacob Zuma (C) in the Pietermaritzburg High Court where he is appearing on corruption charges, in what would be the first time he faces trial for graft despite multiple accusations, in Pietermaritzburg. - Embattled Jacob Zuma, South Africa's ex-president who was forced to resign in 2018 after a litany of corruption scandals, is due back in court on May 17, 2021 for a case that dates back more than two decades. (Photo by MICHELE SPATARI / POOL / AFP)

Afrique du Sud : Jacob Zuma va engager de nouvelles poursuites Alors que son procès pour corruption débute enfin, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a annoncé engager des poursuites privées contre le procureur Billy Downer. Avec cette énième procédure, il espère faire révoquer le procureur, et entraver une nouvelle fois la procédure judiciaire. Le porte-parole de la Fondation de Jacob Zuma Mzwanele Manyi, a également déclaré avoir déposé une demande de réexamen auprès de la Cour d'Appel Suprême (SCA). Selon le porte-parole, les conditions nécessaires à la tenue d'un procès équitable sont inexistantes. Il y a quelques jours, le parquet national avait rejeté l'ensemble des recours de l'ancien président, estimant que ses demandes n'avaient « aucune perspective raisonnable de succès en appel et qu'il n'y a aucune autre raison impérieuse pour qu'un appel soit entendu ». À 79 ans, Jacob Zuma a plaidé non-coupable. Il est poursuivi par 16 chefs d'accusation de corruption, de blanchiment d'argent et de racket. Il est accusé d'avoir touché des pots-de-vin du groupe français de défense Thalès dans les années 1990, relatif à un contrat d'armement d'une valeur de près de 2 milliards de dollars.

