Agression en plein Ramadan: Des malfrats dépouillent un vendeur de portables

Un commerçant en téléphonie a été victime d’une violente agression, à son domicile à Malika. Il a été frappé et dépouillé par des malfrats.

La lâcheté de s’attaquer à une personne seule en étant en groupe n’est pas la chasse gardée en banlieue. Un vendeur de téléphones portables a été agressé par des individus à hauteur de Malika qui lui ont pris tous ces appareils. Arouna Fall a été violenté et frappé dans la nuit de samedi à dimanche dernier par des hommes qui se sont introduit dans sa maison à Malika avant de prendre la fuite avec des appareils cellulaires et de l’argent.

Selon les témoins, « c’est vers minuit et demi, en cette période du mois de Ramadan dans la nuit du samedi au dimanche dernier, qu’Arouna Fall a été surpris dans son sommeil par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires, qui l’ont attaché et frappé.

L’homme a notamment reçu un coup de gourdin sur la nuque. D’après l’épouse de la victime, son mari a refusé d’être évacué à l’hôpital. « Il est très fatigué. Il était au lit lorsqu’il a reçu un coup violent. Les agresseurs ont pénétré dans la maison par une fenêtre. Ils ont dérobé deux ordinateurs portables, de l’argent, la télévision et des appareils cellulaires », a-t-elle confié. «La victime refuse d’aller à la police pour porter plainte contre X. Fataliste, Arona dit qu’il laisse l’affaire entre les mains de Dieu. Arouna souffre de douleur. Il est vendeur de portables. Il est également animateur d’une émission dans une radio communautaire de la place », explique l’épouse. Force est de constater qu’il y a une semaine, une maison avait été visée par des cambriolages dans un même quartier.

Des télévisions et des portables avaient été volés, toujours au niveau de la commune de Malika. Il faut signaler qu’une hausse des cas de vols et des agressions a été constatée ces derniers temps dans la banlieue. Même phénomène pour les vols de voitures, de cambriolages de boutiques et de magasins a été noté de part et d’autre dans des parties enclavées. Et l’agression d’Arouna Fall a Malika en est une preuve.