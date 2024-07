Agressions et violences contre des femmes: La population de Kafountine dans la rue

Partager Facebook

Les femmes de Kafountine se «rebelle» contre l’insécurité qui y sévi depuis quelques temps dans la contrée. En effet les populations se mobilisent pour tenter d’éradiquer les nombreuses agressions et violences qui ciblent principalement les femmes. Des patrouilles, une identification de toute nouvelle arrivée dans la ville… restent quelques-unes des mesures prises pour mener la croisade contre les malfaiteurs qui s’attaquent aux femmes dans cette zone très attractive.

Les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants appellent les autorités à apporter un soutien aux victimes et à leurs familles, tout en s’engageant à travailler en synergie pour créer un environnement sûr pour les femmes. Dans la nuit du 28 juin dernier, au quartier Nafacouna de Kafountine, une mère de famille répondant au nom d’´Awa Cissé a été retrouvé morte suite à une violente agression.

Kafountine serait-elle victime de son attractivité ? Cette zone touristique et de pêche, riche en potentialités économiques, est dans la tourmente depuis quelques jours à cause d’une insécurité qui plonge les populations dans la psychose totale. Face à cette série d’agressions et de violences dont les cibles principales sont des femmes, Kafountine et ses populations se mobilisent. «Nous avons tenu des réunions avec les autorités militaires, les chefs de quartier et les jeunes pour faire face à cette insécurité qui gangrène notre localité depuis quelques temps.

Des patrouilles de la Gendarmerie sont même effectuées dans la ville, avec des jeunes qui s’organisent», a laissé entendre le maire de Kafountine, David Diatta, qui exhorte les populations à plus de vigilance et à prendre les dispositions sécuritaires. «Aussi, nous avons demandé à la population d’identifier toute personne étrangère qui entre dans la ville», martèle-t-il. Avant d’évoquer les raisons qui pourraient être à l’origine de ces cas d’agressions notées ces derniers temps : «Kafountine est réputée comme une zone économique attractive liée à la pêche et au tourisme. Ce qui fait que la démographie s’accroît. Les gens viennent de l’intérieur du pays et même de la sous-région. Mais, malheureusement, les entrées et les sorties ne font l’objet d’aucun contrôle. C’est pourquoi nous constatons que, parmi ceux qui viennent, il y a des malfaiteurs qui saisissent cette occasion pour commettre leur forfaiture. On ne sait pas qui vient pour travailler ou qui arrive pour ces d’actes mal intentionnés…», explique le premier magistrat de la ville.

Tristement célèbre ces derniers temps et au devant de l’actualité de la plus triste des manières, Kafountine a déjà enregistré, entre février et juillet 2024, une dizaine d’agressions et de violences sur des femmes. Mais, l’assassinat il y a quelques jours d’une dame enceinte, retrouvée morte dans sa chambre, a suscité une levée de bouclier à Kafountine et dans la région.

D’après des informations concordantes, le bourreau présumé de ces femmes a été mis aux arrêts par la Gendarmerie, ces dernières heures. Et les prochains jours, une marche est même prévue à Kafountine pour dire «halte» à ces exactions perpétrées sur des femmes