Ahmet Aïdara dément à son tour

Objet d’une menace de plainte des élus du Parti socialiste qui l’accusent d’un tissu de mensonges sur des allégations selon lesquelles il bénéficierait de leur soutien pour sa candidature au Perchoir de l’Assemblée nationale, Ameth Aïdara a aussitôt réagi en accusant «une certaine presse» qui lui a prêté des propos relayés largement sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à dire solennellement que je n’ai parlé à aucune presse et que tels propos relèvent de la pure affabulation et d’un mensonge abject qui n’engage que l’auteur et son organe», se défend le maire de Guédiawaye qui soutient que ce tissu de mensonges est une entreprise malsaine et inélégante dont l’objectif est de jeter le discrédit sur sa personne et par ricochet le mettre en mal avec ses alliés, l’opposition et l’opinion pour qui il a un grand respect.