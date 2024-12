BIENNALE 2024: La ministre de la Jeunesse Mme Khady Diène GAYE dresse un bilan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec 407 expositions, des innovations marquantes et un budget renforcé, la ministre de la Culture a salué les réussites de cet événement international qui confirme le dynamisme de l’art africain.

Après la clôture des activités le 07 décembre 2024 passé, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a présenté le bilan de la 15 eme édition de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar. Elle a évoqué les réussites organisationnelles, les nouveautés introduites, et les perspectives à venir pour cet événement inscrit désormais dans l’agenda culturel international.

Pour Khady Diène Gaye, cette édition a été un franc succès. Elle s’est notamment réjouie du retour de l’exposition design, absente des précédentes éditions. Selon elle, cette exposition a été l’une des plus attractives, révélant le potentiel créatif du Sénégal à partir de ses ressources et matériaux locaux. La ministre a qualifié cette édition de « très satisfaisante », soulignant que les défis d’organisation et de participation ont été relevés. « La participation a été remarquable, avec la présence de plusieurs nationalités étrangères », a-t-elle déclaré. En termes de manifestations, elle a annoncé que 407 expositions officielles ont été enregistrées, réparties sur des sites emblématiques tels que l’ancien Palais de Justice, le Musée des Civilisations Noires et la Galerie nationale d’art.

La ministre a également révélé que le budget alloué à cette édition a été porté à 1,8 milliard de FCFA, contre 1,5 milliard lors de la précédente édition. Ce financement accru, complété par des contributions du secteur privé, a permis de relever la qualité de l’organisation, notamment pour le transport, l’assurance, et la surveillance des œuvres. Se réjouissant de la participation enthousiaste de la jeunesse sénégalaise, la ministre a annoncé des innovations pour les prochaines éditions. L’objectif est de renforcer l’accès de toute la population à l’art et à la culture, tout en promouvant les industries créatives dans les territoires.