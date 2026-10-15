AIBD : Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques suspend son mot d’ordre de grève

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Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (SYNPAAS), à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), a officiellement annoncé, à la faveur d’un point de presse tenu, ce jour, à Diass, la suspension de son mot d’ordre de grève, qui devait débuter ce jeudi 15 octobre 2026, à 00 heure.

Selon leur Secrétaire général, Serigne Moustapha Gaye dit Mara, cette suspension fait suite à plusieurs rencontres avec les autorités. D’abord, une première avec le Directeur général de LAS, ensuite avec le Directeur général de l’AIBD et, puis, deux rencontres avec le Ministère de tutelle (MITTA) et, enfin, une dernière avec le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, sur instruction du Directeur de cabinet du président de la République.

Des engagements ont été pris, à savoir : « la signature d’un protocole d’apurement des dettes d’Air Sénégal envers LAS et autres structures de la plateforme » ; « la main levée sur les terrains de Mbour 4 ». Selon Mara Gaye, cette suspension prend effet à partir de ce jour. Il invite l’ensemble du personnel et les membres du Synpaas à surseoir à la perturbation des vols d’Air Sénégal.

Le Synpaas remercie l’intersyndical pour son soutien indéfectible et salue la mobilisation, la solidarité et la détermination dont les travailleurs ont fait preuve. « Nous restons vigilants quant au respect des engagements pris par les ministres », met en garde M. Gaye, qui assure à ses camarades qu’un suivi rigoureux sera observé.

Toutefois, le Synpaas, qui rappelle que « la lutte continue », tient à préciser que cette suspension n’est pas un « chèque en blanc. Faute de respect de ces engagements, le syndicat se réserve le droit de réactiver son plan d’actions ».