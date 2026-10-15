REMISE OFFICIELLE DES FOURNITURES SCOLAIRES AUX ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNE DE KAHÈNE

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Dans le cadre de son engagement en faveur de l’éducation et de l’amélioration des conditions d’apprentissage, la Commune de Kahène procède à la remise officielle de fournitures scolaires aux établissements scolaires de son territoire.

Cette initiative traduit la volonté de la municipalité de soutenir la communauté éducative, d’accompagner les élèves dans leur parcours scolaire et de contribuer à la promotion d’une éducation de qualité, accessible à tous.

À travers cette action, la municipalité réaffirme sa conviction que l’éducation constitue un levier essentiel du développement local et un investissement durable dans l’avenir des enfants de la commune.