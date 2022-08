Amadou Ly Akilee lance son parti politique demain

Le landerneau politique va s’enrichir d’une nouvelle formation. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un parti de plus. Foi de ‘’Les Echos’’. En effet, ses initiateurs sont tout sauf des plaisantins. Ce sont des compatriotes aguerris, engagés, bien formés et ambitieux qui ont décidé de porter sur les fonts baptismaux ce bébé qui veut avoir des dents dès sa naissance. La formation politique a été fondée par Amadou Aly, le Directeur général de la société Akilee et sera lancée demain samedi 20 août à KeurMassar. Hé oui, ce ne sera ni à la Place du Souvenir encore moins dans un hôtel huppé de la capitale. Mais à KeurMassar. Tout un symbole. Nous n’allons pas donner le nom qui sera dévoilé demain.

