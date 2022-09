AmatH Soumaré : « Il ne peut pas y avoir de 3e mandat ici »

Invité de l’émission Jury du Dimanche, l’économiste, Amath Soumaré, par ailleurs Directeur général de SOPEL International, spécialiste de l’Intelligence économique, s’est prononcé sur le 3e mandat. « On est un continent tellement instable. Les coups d’Etat, il y’en avait plus, maintenant ça recommence. Et les gens doivent comprendre qu’ils n’ont pas la capacité seule. Il y’a plusieurs citoyens qui ont la capacité de diriger ce pays. Le problème qui se pose, c’est qu’ils comprennent qu’il ne faut pas que le pouvoir les rendent fou. Il faut être humble. Si Dieu t’a choisi pour te mettre quelque part, ce n’est pas parce que tu es le meilleur. Tu ne peux pas connaître la transversalité du développement. Dans le développement il y’a 150 mille pans. Peut-être que vous avez une seule vision », a-t-il soutenu.

S’agissant du Sénégal, il pense que le président Macky Sall ne va pas se présenter en 2024. « Je ne pense pas au 3e mandat au Sénégal parce qu’il ne peut pas y avoir de 3e mandat ici. Non seulement le président Sall a eu à le combattre et il sait ce que c’est un 3e mandat. Parce qu’il a suivi ce problème avec le président Wade. Il a dit qu’il n’y aura pas de 3e mandat et il l’a écrit dans son livre », a-t-il rappelé.