AMCOW : Abass Fall plaide pour une gouvernance de l’eau appuyée par des politiques nationales

Le Maire Abass Fall dont la ville est hôte de la 14ᵉ session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil des Ministres Africains chargés de l’Eau (AMCOW) qui s’est tenue ce lundi, a rappelé les actes posés par la Ville de Dakar face aux défis de l’Eau.

Convaincu que nos « collectivités territoriales sont en première ligne pour répondre aux besoins quotidiens en eau et en assainissement », le maire de Dakar, s’est prononcé pour « une gouvernance territoriale de l’eau, appuyée par des politiques nationales, pour des sociétés plus justes, plus résilientes et plus durables ».

Au cours de la cérémonie d’ouverture présidée par le ministre sénégalais de l’hydraulique et de l’assainissement, M. Cheikh Tidiane Dieye, le maire Abass Fall est également revenu sur notre « responsabilité collective de bâtir des politiques résilientes, de renforcer la coopération entre États et de mobiliser nos villes, comme Dakar, en première ligne, pour transformer ce défi de l’eau, en opportunité de solidarité et de développement durable. »

Créé en 2002 par l’Union africaine, l’AMCOW constitue une plateforme de concertation et de décision majeure sur les politiques et stratégies liées à l’eau. La rencontre de Dakar revêt un caractère particulier. Elle s’inscrit dans le processus de formulation de la vision africaine pour l’eau à l’horizon 2063, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.