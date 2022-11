Ameth Aïdara et Racine Talla font la paix

Ahmed Aïdara et Racine Talla fument le calumet de la paix. La réconciliation entre les deux hommes a été initiée par des bonnes volontés. Les retrouvailles ont eu lieu ce mercredi à la mairie de Wakhinane en présence des militants et sympathisants des deux camps. « J’ai été très heureux de recevoir, ce Mercredi 9 Novembre 2022, Monsieur Ahmed Aïdara Maire de la Ville de Guédiawaye. Sa visite entrait dans le cadre de l’intercommunalité entre la ville et les 5 communes que comptent Guédiawaye », a précisé Racine Talla. Qui ajoute : « Avec la volonté affichée des acteurs, nous pourrons parvenir à de grands projets d’envergure pour l’intérêt exclusif des populations de Guédiawaye. Nous avons évoqué des sujets d’intérêt commun surtout les projets (Bus Rapid Transit, les Pavages de l’AGETIP, du PROMOVILLES, du centre de formation professionnelle de Guédiawaye) que l’État central déroule dans le département de Guédiawaye. Je félicite le Maire Ahmed Aïdara pour son esprit d’ouverture et surtout sa disponibilité de faire un plan de développement communal (PDC) qui serait la synthèse des PDC des 5 communes. Ensemble pour des communes prospères dans une Ville de Guédiawaye émergente ! »

