Ancelotti ne veut pas de Koulibaly

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a laissé entendre qu’il n’était pas intéressé par le défenseur du Napoli, Kalidou Koulibaly. Le technicien italien affirme qu’il est satisfait des joueurs dont il dispose pour ce poste de défenseur central.

Ancien entraîneur du Napoli, Carlo Ancelotti a logiquement été interrogé sur la possibilité de recruter Kalidou Koulibaly. Il a assuré qu’il n’est actuellement pas intéressé par le défenseur central qu’il a déjà dirigé à Naples. «Honnêtement, j’ai beaucoup de bons souvenirs de Koulibaly. C’était un bon joueur, un bon gars, un bon ami. Mais, si vous regardez notre équipe, nous sommes bien couverts car nous avons de bons défenseurs centraux qui sont jeunes et avec beaucoup de talent. Pour ce poste, nous sommes bien couverts pour l’avenir», a assuré le technicien dans des propos rapportés par Daily sport Sports. Avec déjà Kean, Godfrey, Mina et Holgate de disponible dans ce secteur, l’Italien préfère investir son argent sur d’autres postes… Michael Keane, Ben Godfrey, Yerry Mina et Mason Holgate apprécieront les paroles de leur coach. Kalidou Koulibaly est convoité par plusieurs clubs de Premier League.