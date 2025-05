APIX lance Fii Sénégal 2025

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane SONKO a présidé, ce mardi 27 mai 2025, le lancement du Forum Invest in Sénégal, rebaptisé « Fii Sénégal », prévu les 7 et 8 octobre 2025. Organisé par l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), l’évènement qui a réuni des sommités du secteur privé a été l’occasion saisie par le Premier ministre pour revenir sur le « nouveau paradigme économique » porté par le Gouvernement. « Nous inverserons la tendance actuelle de la structuration de l’investissement national grâce à un climat des affaires assaini, stabilisé et sécurisé et une politique d’attractivité de l’investissement privé dans le secteur productif et les infrastructures », réaffirme Ousmane SONKO.

Le Premier ministre a également souligné que l’ambition du Gouvernement est de faire de Dakar, la capitale du marché financier africain d’ici 2050.

Rappelant la position géostratégique du Sénégal et sa stabilité politique et institutionnelle, le Directeur général de l’APIX, Bakary Séga BATHILY a présenté le pays comme un hub d’opportunités et de croissance durable. « Ce positionnement exceptionnel repose sur des atouts structurels solides qui constituent les fondements de notre résilience et de notre attractivité », a magnifié le Dg de l’APIX. Adama LAM, représentant le Secteur privé, a salué l’implication directe du Chef du Gouvernement dans la prochaine réforme du Code général des impôts avec l’installation récente du Comité de pilotage en charge de conduire cet important chantier. « Il est cependant nécessaire de garder à l’esprit les limites du financement de notre développement par la dette. L’Etat et le secteur privé devraient mutualiser leurs efforts pour la mobilisation de l’épargne intérieure, la structuration de modèles basés sur le capital, le développement de partenariat public-privé mais surtout celui de privé à privé, avec l’accompagnement de notre Etat », a suggéré Adama LAM, par ailleurs Président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES).

(Gouvernement du Sénégal)