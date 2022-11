Application Effective des Nouveaux Tarifs: ACIS et Unacois Jappo ne parlent pas le même langage

Ce sont deux entités qui excellent dans le commerce. Mais qui ont des avis divergents dans l’application des nouveaux prix des denrées de première nécessité. L’application des nouveaux tarifs, dans le cadre des réductions des denrées de consommation courante, se heurte déjà au refus des certains commerçants.

Malgré la descente sur le terrain hier du Directeur régional du commerce intérieur, l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS) a haussé le ton. A en croire Omar Cissé, Directeur exécutif de ladite association, le gouvernement devrait donner du temps aux commerçants afin que ces derniers puissent écouler leurs stocks acquis à des coûts élevés. « On s’attendait à une concertation entre autorités et industriels, ce fut un dialogue de sourds.

Ce n’est pas normal. Soit le commerçant décide de vendre et de gagner quelque chose et de contraindre la loi. Car le prix de revient est supérieur à celui fixé par l’État. Ce qui peut créer des problèmes. Mais les commerçants aussi peuvent garder leurs marchandises et refuser de vendre à perte », insiste Omar Cissé. Cette démarche risque de coûter cher aux pauvres gorgorlu.

Cette baisse des prix des denrées est une mesure concertée, selon l’Unacois Jappo, qui invite l’Etat à accompagner les différents maillons de la chaîne : de l’importateur au détaillant. Pour Ousmane Sy Ndiaye, il y a eu des stocks dont la vente gênait l’applicabilité de ces nouveaux prix. « Cela a été réglé et c’était essentiel.

Sur le riz et sur l’huile, le gouvernement a proposé des solutions tout à fait adaptées. Nous appelons tous les commerçants à se conformer aux nouveaux prix. S’il y’en a qui ont des problèmes, qu’ils se signalent et qu’on leur apporte l’assistance nécessaire », souligne-t-il.