Après le Sénégal, une autre maladie mystérieuse en Inde

Au moins une personne est décédée et 227 autres ont été hospitalisées à la suite d’une maladie non identifiée dans l’État d’Andhra Pradesh, au sud de l’Inde. Les patients présentent un large éventail de symptômes allant de la nausée à la perte de conscience, selon les médecins. Les autorités enquêtent sur la cause de la maladie, qui a balayé la ville d’Eluru le week-end dernier. Cette épidémie survient alors que l’Inde continue de lutter contre la pandémie de covid 19 et affiche le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus au monde. “Les personnes qui sont tombées malades, en particulier les enfants, se sont soudainement mises à vomir après s’être plaints de brûlures aux yeux. Certains d’entre eux se sont évanouis ou ont eu des crises d’épilepsie”, a dit un médecin de l’hôpital gouvernemental d’Eluru au journal The Indian Express. Soixante-dix personnes sont sorties de l’hôpital, tandis que 157 autres sont toujours en cours de traitement, ont affirmé les responsables.