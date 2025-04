Assainissement de la presse : Aliou Sall ordonne aux médias non conforme au code de la presse de cesser de diffuser

Partager Facebook

Dans un arrêté ministériel, en date du 22 avril 2025, le ministre de la communication ordonne aux médias jugés non conforme au code de la presse de cesser toute diffusion ou toute partage de contenu. Cette mesure concerne toutes les catégories de médias et les entreprises refusant de respecter la décision du ministre s’exposent à des sanctions. D’ailleurs, le ministre de l’intérieur a déjà commencé à envoyer des sommations d’arrêt d’activité aux médias non conformes.

L’assainissement du secteur de la presse se poursuit au Sénégal. Après avoir répertorié les médias jugés conformes au code de la presse et ceux non conformes, le ministre de la communication est passé à l’étape supérieure. En effet, dans un arrêté adressée aux autorités compétentes, notamment au ministre de l’intérieur, le ministre de la communication a ordonné, à l’article premier dudit arrêté, la cessation pour les médias non conformes de toute diffusion ou tout partage de contenus, de supports en application des dispositions du code de la presse. Dans l’article 2, Aliou Sall précise que les entreprises de presse en ligne non conformes aux dispositions de l’article 178 du code de la presse ont l’obligation de cesser toute diffusion sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 193 dudit code. De même, les entreprises de presse écrites non conformes aux dispositions des articles 66 à 72 du code de la presse sont obligées de cesser toute parution sous peine de l’application des sanctions prévues aux articles 194, 195, 200, 203 et 204 dudit code. Enfin, dans le dernier article du arrêté, le ministre de la communication indique que les entreprises de communication audiovisuelle non conformes aux dispositions de l’article 94 du code de la presse et ne disposant pas d’autorisation ont l’obligation de cesser toute diffusion.

El HADJI MODY DIOP