Assassinat d’Aminata Sy (17 ans) : le parquet requiert le mandat de dépôt contre le présumé meurtrier

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Selon Libération, le parquet de Saint-Louis a demandé hier, lundi 02 novembre, l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat et a requis le mandat de dépôt à l’encontre de Karamo Cissé Ndiaye, dit Abdou Karim Ndiaye, suspecté d’être le meurtrier de sa petite amie Aminata Sy, 17 ans.

Le corps sans vie de la victime avait été découvert le 25 octobre dernier au quartier Lao Demba de Podor. Il se trouvait à l’intérieur d’un sac, les mains ligotées à l’un de ses pieds et le visage recouvert d’un foulard. Interpellé par le commissariat de Mbacké après une courte cavale, le mis en cause avait reconnu les faits.

Dans une première version, Karamo Cissé Ndiaye a soutenu qu’une dispute avait éclaté dans la chambre qu’il louait. Le désaccord portait sur une somme de 350.000 F CFA et sur le refus d’Aminata Sy de l’épouser. Il aurait affirmé que la jeune fille l’aurait attaqué avec une épingle à cheveux et que, en se défendant, elle se serait cognée la tête contre le mur. Il aurait aussi déclaré avoir alors tenté de la réanimer avant de l’étrangler avec un foulard pendant 15 minutes. Cette version, cependant, a été contredite par les constatations techniques de l’autopsie.

Confronté aux éléments des enquêteurs, le mis en cause est revenu sur ses déclarations, toujours selon Libération. Il a alors affirmé que le ton était monté entre eux et qu’il a étranglé Aminata Sy avec ses mains, puis avec une écharpe pour l’empêcher de crier. Les faits se seraient produits vers 11 heures.

Lorsque les sœurs de la victime sont venues la chercher, il s’était enfermé dans la chambre avec le cadavre. Il a attendu le crépuscule pour mettre le corps sans vie dans un sac. Il a ensuite sauté le muret et déposé le sac non loin de la chambre qu’il louait, avant de rallier Mbacké en passant par Tarédji, Dagana et Saint-Louis.