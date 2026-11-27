Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il est des prérogatives constitutionnelles dont la sagesse politique consiste moins à faire usage qu’à savoir s’en abstenir. La dissolution de l’Assemblée nationale appartient à cette catégorie de pouvoirs redoutables qui, conçus pour dénouer les crises, peuvent aussi les précipiter. Dans le Sénégal de novembre 2026, où la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko a profondément bouleversé les équilibres issus de l’alternance de 2024, la question mérite d’être examinée avec davantage de recul que ne le permettent les passions partisanes.

Le débat public semble progressivement s’organiser autour d’une alternative trompeuse : ou bien le président dissout l’Assemblée nationale pour retrouver une majorité, ou bien il se résigne à l’impuissance devant une représentation parlementaire devenue hostile. Cette manière de poser le problème néglige une troisième voie, probablement moins spectaculaire, mais autrement plus conforme à l’intérêt politique du chef de l’État comme à la stabilité des institutions : exercer pleinement les pouvoirs que lui confère la Constitution, rechercher les compromis nécessaires et laisser au temps politique le soin de départager les ambitions concurrentes.

La rupture entre les deux principales figures de l’alternance est désormais consommée. Le départ d’Ousmane Sonko de la Primature, son accession à la présidence de l’Assemblée nationale et les affrontements autour des textes budgétaires ont installé une situation de confrontation institutionnelle que le Sénégal n’avait pas connue sous cette forme. Le rejet du budget rectificatif de 2026, puis celui de la première partie du projet de budget de 2027, ont conduit le président à annoncer, le 19 novembre, le recours à la voie réglementaire pour mettre en œuvre certaines mesures budgétaires. Cette initiative, dont la portée juridique appelle un examen rigoureux, révèle surtout la gravité du désaccord entre l’exécutif et le législatif.

Mais une crise entre institutions n’est pas nécessairement une crise des institutions. La distinction est essentielle. La République ne cesse pas de fonctionner parce que les hommes qui l’incarnent ne s’entendent plus. Elle révèle au contraire sa maturité lorsque les règles survivent à leurs désaccords.

La dissolution est juridiquement envisageable à partir du 2 décembre 2026. L’article 87 de la Constitution autorise le président de la République, après avoir recueilli les avis du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, à mettre fin à la législature, sous réserve du respect du délai de deux années suivant son commencement. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024, a précisé que ce délai se calcule à partir de l’installation du Bureau définitif de l’Assemblée. Il a également rappelé les exigences encadrant le scrutin anticipé. La dissolution est donc un pouvoir constitutionnel réel, mais elle n’est ni une obligation ni une réponse automatique à la mésentente politique.

L’histoire constitutionnelle, au Sénégal comme ailleurs, enseigne que le droit de dissoudre ne garantit nullement le pouvoir de convaincre. Le général de Gaulle en fit l’expérience inverse en 1962 et en 1968, lorsque le recours au peuple consolida son autorité. Jacques Chirac, en 1997, croyant conforter une majorité existante, provoqua au contraire une alternance et dut accepter cinq années de cohabitation. Plus récemment, la dissolution décidée par Emmanuel Macron en juin 2024 n’a pas produit la clarification majoritaire attendue, mais une Assemblée fragmentée et une gouvernabilité plus difficile.

Ces précédents ne sont pas mécaniquement transposables au Sénégal. Ils rappellent néanmoins une vérité élémentaire : une dissolution n’est politiquement rationnelle que si le scrutin qu’elle provoque offre des perspectives sérieuses d’amélioration de la situation qu’elle prétend résoudre. À défaut, elle transforme une difficulté de gouvernement en désaveu électoral possible.

Or, quel serait aujourd’hui le bénéfice prévisible d’une dissolution pour Bassirou Diomaye Faye ?

Pastef a remporté 130 des 165 sièges de l’Assemblée nationale lors des élections législatives de novembre 2024. Cette majorité exceptionnelle reposait sur une dynamique populaire dont Ousmane Sonko demeurait l’un des principaux artisans. Certes, les conditions politiques ont changé. L’exercice du pouvoir a éprouvé les espérances, les difficultés économiques ont altéré la confiance et la rupture entre les deux hommes peut redistribuer une partie des fidélités. Mais rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que le président disposerait, sous sa propre bannière, d’une force électorale capable de supplanter Pastef à l’échelle nationale.

Il serait imprudent de confondre la légitimité présidentielle, incontestable dans son principe, avec l’existence d’une majorité électorale autonome. Bassirou Diomaye Faye a été élu en 2024 à la tête d’une coalition et dans un contexte exceptionnel. Son autorité constitutionnelle ne souffre d’aucune ambiguïté ; son capital électoral personnel, dissocié de celui de Pastef, reste en revanche à mesurer. Une élection anticipée pourrait précisément apporter cette mesure, au risque de révéler un rapport de forces moins favorable que ne le supposent certains de ses partisans.

Il faut également considérer la nature du scrutin législatif sénégalais. La combinaison du scrutin majoritaire départemental et de la représentation proportionnelle nationale peut amplifier considérablement l’avantage du parti arrivé en tête dans de nombreux départements. Une formation disposant d’une implantation territoriale solide, d’un électorat mobilisé et d’une organisation militante éprouvée peut ainsi obtenir une majorité parlementaire bien supérieure à son poids relatif dans les suffrages exprimés.

Pastef conserve, à cet égard, plusieurs avantages structurels. Son organisation, sa capacité de mobilisation et l’identification de son électorat à Ousmane Sonko constituent des ressources politiques considérables. Le parti présidentiel Kiiraay et ses alliés peuvent naturellement progresser, mais une implantation nationale ne se décrète pas. Elle se construit avec le temps, les relais locaux, les alliances et l’épreuve des urnes. L’enthousiasme de quelques responsables ne saurait tenir lieu de démonstration électorale.

La probabilité que Pastef demeure la première force parlementaire à l’issue d’élections anticipées paraît donc sérieuse. Celle qu’il conserve une majorité absolue ne peut être écartée. Il serait toutefois excessif de lui attribuer un pourcentage précis en l’absence de sondages nationaux récents, transparents et méthodologiquement crédibles.

Le risque pour le président serait alors considérable. En dissolvant une Assemblée dominée par Pastef pour retrouver une majorité qui lui soit favorable, il prendrait le risque de voir cette même majorité reconduite, éventuellement renforcée. La défaite ne serait plus seulement celle d’une stratégie électorale. Elle pourrait être interprétée comme un arbitrage populaire entre les deux hommes au détriment du chef de l’État.

Et ce qui constitue aujourd’hui une difficulté parlementaire deviendrait une contrainte politique consacrée par le suffrage universel.

Une telle issue ne ferait pas disparaître la légitimité du président, dont le mandat procède d’une élection distincte. Elle réduirait cependant sa liberté de manœuvre. Il lui faudrait continuer à gouverner avec une majorité désormais confortée par une consultation qu’il aurait lui-même provoquée. Ses adversaires pourraient alors revendiquer, avec une autorité politique accrue, le droit d’infléchir les orientations gouvernementales. Le pays entrerait dans une confrontation plus durable, sans que les difficultés économiques et sociales qui commandent l’action publique aient trouvé le moindre commencement de solution.

Pourquoi prendre ce risque lorsqu’aucune disposition constitutionnelle n’oblige le président à dissoudre ?

La Constitution sénégalaise organise un exécutif doté de prérogatives importantes. Le président de la République demeure le gardien de la Constitution, le garant du fonctionnement régulier des institutions et le détenteur de pouvoirs propres qui ne disparaissent pas avec la perte d’une majorité parlementaire. Le gouvernement dispose, dans son domaine de compétence, du pouvoir réglementaire et des moyens administratifs nécessaires à la conduite des politiques publiques. L’article 76 distingue précisément les matières réglementaires de celles qui relèvent de la loi. Cette distinction mérite aujourd’hui d’être pleinement exploitée.

Gouverner par décret n’est pas, en soi, une anomalie démocratique. C’est une modalité ordinaire de l’action exécutive, pour autant que le décret intervienne dans son domaine légal. L’administration, l’organisation des services publics, l’exécution des lois existantes et de nombreuses mesures de politique publique peuvent continuer à relever de cette compétence. Le Sénégal n’a pas à suspendre son fonctionnement administratif en attendant que les responsables politiques retrouvent les voies du dialogue.

Les ordonnances offrent également un instrument constitutionnel, mais leur usage exige davantage de précautions. L’article 77 prévoit expressément que l’Assemblée nationale peut habiliter le président de la République à prendre, pendant une durée déterminée et dans des matières définies, des mesures relevant normalement de la loi. Cette habilitation suppose donc l’intervention préalable du législateur. Elle ne constitue pas un pouvoir général permettant au président de se substituer unilatéralement à une Assemblée récalcitrante.

C’est précisément dans cette nuance que doit se situer une stratégie institutionnelle sérieuse. Il ne s’agirait ni de contourner systématiquement le Parlement ni d’ériger l’exception en méthode de gouvernement, mais de faire produire à chaque disposition constitutionnelle tous les effets qu’elle autorise. L’exécutif doit exercer sans hésitation ses compétences réglementaires, proposer les textes indispensables, solliciter lorsque cela est possible des habilitations limitées et laisser à l’Assemblée la responsabilité publique de ses choix.

La question budgétaire appelle une vigilance particulière. La Constitution prévoit, à son article 68, des mécanismes spécifiques destinés à assurer la continuité financière de l’État. Leur application dépend toutefois des conditions précises dans lesquelles les textes budgétaires ont été présentés, examinés ou rejetés. Le rejet exprès d’un projet de loi de finances ne saurait être assimilé sans discussion à l’absence de vote dans les délais constitutionnels. La décision annoncée le 19 novembre de procéder par décret mérite, à cet égard, une appréciation juridique indépendante, notamment quant à son fondement, son objet et ses limites.

L’autorité de l’État se renforce lorsqu’elle demeure irréprochable dans son rapport au droit. Une mesure politiquement opportune, mais constitutionnellement fragile, pourrait offrir à l’adversaire parlementaire une victoire que le suffrage ne lui aurait pas nécessairement accordée.

L’expérience institutionnelle sénégalaise invite d’ailleurs à ne pas confondre la force de l’exécutif avec l’effacement du Parlement. Depuis la crise de décembre 1962, la République a progressivement construit une tradition de présidentialisme affirmé, sans que cette tradition autorise à méconnaître les compétences des autres pouvoirs. Les révisions constitutionnelles successives, le rétablissement de la fonction de Premier ministre et l’évolution du contrôle de constitutionnalité ont produit une architecture dont les équilibres ne sauraient être réduits à la seule volonté présidentielle.

Les événements de 2024 ont donné une portée nouvelle à cette exigence. En rappelant les limites constitutionnelles du calendrier électoral et en faisant prévaloir la continuité de l’ordre juridique sur les circonstances politiques, le Conseil constitutionnel a montré que les institutions pouvaient résister aux tensions les plus graves. Sa jurisprudence sur la dissolution a ensuite précisé les conditions d’exercice de cette prérogative. Ces décisions appartiennent désormais au patrimoine institutionnel du pays. Elles obligent tous les acteurs, quelles que soient leurs convictions ou leurs ambitions.

Il serait paradoxal que ceux qui ont bénéficié de la résistance du droit aux volontés politiques soient aujourd’hui tentés d’en relativiser les exigences.

Pour Bassirou Diomaye Faye, le temps pourrait être un allié plus précieux que la dissolution. Son mandat présidentiel court normalement jusqu’en 2029. Il dispose donc d’un horizon politique qui lui permet de consolider son autorité, de donner une identité propre à son action, de structurer une majorité d’opinion et de laisser les résultats de son gouvernement devenir le premier argument de sa légitimité politique.

Cette perspective suppose évidemment que l’exécutif puisse agir. Elle exige aussi que le Parlement ne transforme pas son pouvoir de contrôle en entreprise d’obstruction permanente. Une majorité parlementaire a le droit de s’opposer ; elle n’a pas vocation à rendre impossible le fonctionnement de l’État. La Constitution lui reconnaît des prérogatives considérables, notamment la possibilité de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par une motion de censure. Mais ces prérogatives engagent ceux qui les exercent devant la nation. Elles ne sauraient être détachées des conséquences économiques et sociales de leurs décisions.

L’article 86 organise précisément cette responsabilité politique. Si la majorité parlementaire estime que le gouvernement ne doit plus conduire les affaires du pays, elle dispose des instruments constitutionnels pour en tirer les conséquences. Si elle choisit de ne pas les utiliser, elle doit assumer la part de responsabilité qui lui revient dans la conduite des affaires publiques.

Il existe, pour le président, un avantage politique supplémentaire à ne pas précipiter les événements. En maintenant l’Assemblée dans ses fonctions, il laisse à Pastef l’exercice entier de ses responsabilités parlementaires. Le parti ne peut alors se présenter uniquement comme une force d’opposition à un pouvoir dont il conteste les orientations. Il lui appartient aussi de démontrer sa capacité à contribuer à la stabilité nationale, à la soutenabilité des finances publiques et à la recherche de solutions aux difficultés du pays.

La situation économique rend cette exigence plus impérieuse encore. Les tensions budgétaires, le poids de la dette et les négociations avec les partenaires financiers internationaux imposent une continuité de l’action publique que les rivalités personnelles ne devraient pas compromettre. Le blocage parlementaire intervient au moment même où le Sénégal cherche à consolider un programme avec le Fonds monétaire international et à restaurer la confiance dans ses perspectives financières.

Dans ces circonstances, des élections anticipées auraient un coût qui ne se mesurerait pas seulement en dépenses électorales. Elles pourraient prolonger l’incertitude, retarder les décisions nécessaires et donner le sentiment que les institutions consacrent davantage d’énergie à la conquête du pouvoir qu’à la résolution des problèmes nationaux.

Le président aurait donc intérêt à privilégier une stratégie de patience active. Gouverner dans les limites de ses compétences, faire adopter les lois susceptibles de réunir des majorités de circonstance, soumettre au débat public les réformes indispensables, rechercher des compromis sur les questions d’intérêt national et opposer à toute obstruction une constance institutionnelle sans faiblesse ni provocation.

Cette démarche ne serait ni une capitulation ni une cohabitation consentie par résignation. Elle constituerait l’exercice méthodique d’une présidence qui accepte les contraintes du pluralisme sans renoncer à ses responsabilités.

L’histoire des démocraties montre que les majorités ne sont jamais définitivement acquises. Elles se consolident ou se défont à l’épreuve des résultats, des contradictions et du temps. La puissance militante de Pastef est une réalité politique ; elle n’est pas une garantie d’éternité électorale. De même, les difficultés actuelles du président ne préjugent pas de sa capacité future à construire une majorité autour de son action. Il serait imprudent, pour l’un comme pour l’autre, de considérer les rapports de forces présents comme immuables.

Il reste naturellement des circonstances dans lesquelles la dissolution pourrait devenir nécessaire. Une paralysie prolongée, l’impossibilité d’assurer les fonctions essentielles de l’État ou une crise de légitimité devenue insurmontable pourraient justifier le recours à l’arbitrage populaire. Mais cette décision devrait alors répondre à une nécessité institutionnelle démontrable, et non au désir de trancher par les urnes une rivalité entre deux hommes.

La dissolution est un remède ultime, non une politique de gouvernement.

Le Sénégal a déjà payé suffisamment cher les affrontements où les ambitions individuelles finissent par absorber les institutions. L’alternance de 2024 avait suscité une espérance qui dépassait largement les personnes de ceux qui l’incarnaient. Cette espérance ne saurait être durablement confisquée par leurs désaccords. Elle oblige aujourd’hui chacun à reconnaître que le pouvoir n’est ni un patrimoine personnel ni le prolongement naturel d’une fidélité politique.

Bassirou Diomaye Faye n’a pas besoin de gagner immédiatement une nouvelle élection pour être pleinement président de la République. Il lui faut gouverner, dans le respect scrupuleux de la Constitution, avec la persévérance que réclament les circonstances. Ousmane Sonko n’a pas besoin d’affaiblir l’institution présidentielle pour affirmer la force de son parti. Il lui faut démontrer que cette force peut aussi servir la République lorsqu’elle ne détient plus l’exécutif.

L’un et l’autre ont davantage à perdre d’une épreuve de force institutionnelle qu’ils ne semblent parfois disposés à le reconnaître.

Au fond, le véritable enjeu n’est pas de savoir lequel des deux hommes sortira vainqueur de la prochaine confrontation électorale. Il est de déterminer si le Sénégal saura faire de cette crise une étape de sa maturité démocratique plutôt qu’un nouvel épisode de personnalisation du pouvoir.

La dissolution donnerait peut-être au président le sentiment de reprendre l’initiative. Elle pourrait surtout offrir à son adversaire l’occasion de faire confirmer sa majorité par le suffrage universel. En politique, il est parfois plus dangereux de provoquer un arbitrage que d’en accepter provisoirement l’incertitude.

Le président de la République dispose encore du temps, de la légitimité de son mandat et des instruments constitutionnels nécessaires pour agir. Il lui appartient de les employer avec discernement, sans céder à l’illusion qu’une nouvelle élection résoudrait nécessairement ce que la volonté politique, la rigueur juridique et le sens de l’État peuvent encore dénouer.

La dissolution est un pouvoir. Savoir ne pas dissoudre peut être une preuve d’autorité.

Par Ameth Kamara

Journaliste, expert en communication