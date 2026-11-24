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Dans le tumulte des débats politiques qui animent le Sénégal en cette fin d’année 2026, une interrogation de fond traverse les foyers, des quartiers populaires de Dakar aux villages les plus reculés du Ferlo ou de la Casamance : quelle doit être l’âme véritable de l’action publique ? Face aux tensions économiques et aux incertitudes du quotidien, une partie grandissante de l’opinion porte un regard rétrospectif, presque nostalgique, sur une doctrine de gouvernance qui a profondément marqué la décennie écoulée : celle d’un État protecteur, attentif aux plus fragiles.

Pour les Sénégalais qui appellent de leurs vœux le retour politique du Président Macky Sall, ce souhait ne relève pas d’un simple réflexe partisan. Il s’enracine dans une conviction philosophique et pragmatique : gouverner, ce n’est pas seulement administrer des chiffres ou théoriser des ruptures ; c’est d’abord prendre soin (care). C’est placer la solidarité, la dignité humaine et la réduction des vulnérabilités au sommet de l’agenda républicain, tout en maintenant l’équilibre macroéconomique indispensable à la souveraineté du pays.

Le diagnostic des vulnérabilités : quand l’État refuse d’abandonner le citoyen

Toute politique publique crédible commence par un diagnostic lucide. Au Sénégal, la structure sociale reste marquée par une forte exposition aux chocs : aléas climatiques dans le monde rural, précarité du secteur informel en milieu urbain, coûts prohibitifs des soins de santé et inégalités territoriales historiques entre le littoral et l’intérieur du pays.

Face à ce constat, deux visions s’affrontent traditionnellement. La première, purement comptable, considère la dépense sociale comme un fardeau budgétaire qu’il faut comprimer au nom de l’orthodoxie financière. La seconde, purement populiste, promet des largesses sans financement pérenne, conduisant immanquablement à l’asphyxie des finances publiques.

La singularité de la « philosophie du care » incarnée durant les douze années de magistrature du Bâtisseur Macky Sall a précisément consisté à rejeter cette fausse alternative. Le diagnostic posé dès 2012 était sans appel : la croissance économique, aussi vigoureuse soit-elle, n’a de sens que si elle irrigue le bas de la pyramide sociale. Autrement dit, on ne construit pas un pays émergent sur des citoyens laissés au bord de la route.

L’architecture de la solidarité : du discours à la protection concrète

Ce qui alimente aujourd’hui l’attachement de millions de Sénégalais au Président Macky SALL , c’est que cette éthique de la sollicitude ne s’est pas limitée à des incantations morales. Elle s’est matérialisée par une ingénierie sociale sans précédent dans l’histoire du Sénégal indépendant, fondée sur la dignité humaine plutôt que sur l’assistanat humiliant.

* Le bouclier contre l’extrême pauvreté : Avec le Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) et la mise en place du Registre national unique (RNU), l’État a instauré pour la première fois un filet de sécurité structuré. En transférant directement des ressources financières aux ménages les plus démunis tout en conditionnant cet appui à la scolarisation des enfants et au suivi vaccinal , le pouvoir public a transformé l’aide sociale en un véritable investissement dans le capital humain.

* Le droit fondamental à la santé : La Couverture Maladie Universelle (CMU), la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans, la prise en charge de la dialyse ou encore le Plan Sésame pour les personnes âgées ont répondu à une angoisse universelle des familles sénégalaises : celle de voir un proche périr faute de moyens financiers. La récente intervention du Sauveur Macky Sall à Dakhla sur la souveraineté sanitaire africaine rappelle d’ailleurs combien cette préoccupation demeure au cœur de sa vision stratégique.

* La justice territoriale comme acte de soin : Prendre soin d’une nation, c’est aussi réparer les fractures géographiques. À travers le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le PUMA pour les zones frontalières et Promovilles, l’action publique est allée chercher le citoyen là où il vit. L’accès à l’eau potable par les forages, l’électrification rurale, les pistes de production et les infrastructures de proximité ont redonné leur dignité à des millions de ruraux longtemps relégués au rang de citoyens de seconde zone.

* L’inclusion des plus vulnérables : L’instauration de la Carte d’Égalité des Chances pour les personnes vivant avec un handicap et le financement massif de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes (via la DER/FJ) ont consacré l’idée que nul ne doit être exclu de la dynamique nationale.

L’art difficile de l’équilibre : concilier cœur social et rigueur économique

Actuellement tous les sénégalais réclament le retour du sauveur Macky Sall, mettant en avant un argument décisif dans le contexte actuel : la maîtrise des grands équilibres. Car la philosophie du care n’est viable que si l’État dispose des moyens de sa générosité.

Durant ses mandats, la solidarité nationale n’a jamais été financée au détriment de la transformation structurelle de l’économie. Bien au contraire, c’est l’articulation vertueuse entre les grands investissements d’infrastructures (autoroutes, TER, BRT, modernisation agricole, maîtrise de l’énergie) et les filets sociaux qui a permis de soutenir la demande intérieure et de bâtir la résilience du pays. Même au plus fort des crises mondiales pandémie de Covid-19, chocs inflationnistes liés aux tensions géopolitiques, le Sénégal a su déployer des plans de résilience massifs tout en préservant la stabilité de son cadre macroéconomique et sa crédibilité auprès des partenaires internationaux.

C’est précisément ce savoir-faire d’homme d’État cette capacité à tenir d’une main ferme le gouvernail économique et diplomatique, et de l’autre à protéger le panier de la ménagère par des subventions ciblées et des filets sociaux actifs qui suscite aujourd’hui un regain d’intérêt et d’espoir chez nombre de nos compatriotes.

L’appel d’une gouvernance d’expérience et d’humanité

À l’heure où le Sénégal cherche un second souffle face aux défis économiques et sociaux de 2026, le débat autour du retour du Sauveur Macky Sall dépasse la simple question des personnes. Il pose la question du modèle de société. Les Sénégalais sont un peuple de Téranga, de solidarité (Dimbalanté) et de dignité (Jom). Ils savent reconnaître l’homme qui, face à la tempête, ne se contente pas de promettre des lendemains meilleurs, mais tend immédiatement la main pour empêcher les plus faibles de sombrer. En réhabilitant la philosophie du care cet art subtil d’allier la performance économique à la tendresse républicaine, la vision portée par le Sauveur Macky Sall continue d’apparaître, aux yeux de tous les sénégalais soutiens, comme une boussole précieuse et une garantie de stabilité pour l’avenir du Sénégal.

Le Saveur Macky Sall : L’architecte du « Care » qui a transformé l’économie et la solidarité nationale

L’histoire retiendra que le Président Macky Sall a su conjuguer avec brio rigueur économique et humanisme politique. Convaincu qu’il n’y a pas de croissance durable sans justice sociale, il a fait des politiques du care, l’attention portée aux plus vulnérables, le socle de sa gouvernance. Cette vision audacieuse a permis de hisser notre économie vers de nouveaux sommets tout en consolidant la cohésion nationale. En plaçant l’humain au cœur du Plan Sénégal Émergent (PSE), le Président Macky Sall a démontré que la solidarité n’est pas une charge pour l’État, mais le plus puissant des leviers de développement.

Le Mackyste Convaincu, Samba Ndong , Coordonnateur APR-Biscuiterie et SN-CER