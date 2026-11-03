Assemblée : La LFR 2026 rejetée par les députés

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Le projet de loi portant première loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026 ne sera finalement pas examiné par les députés. À la suite de la question préalable soulevée par le député Amadou Ba, l’Assemblée nationale a voté à une écrasante majorité en faveur du rejet de la poursuite de l’examen du texte budgétaire présenté par le gouvernement.

Le scrutin a livré un résultat d’une clarté sans ambiguïté. Sur les 165 députés que compte la représentation nationale, 132 ont pris part au vote, dont 17 par procuration. Au décompte officiel des voix, 109 parlementaires se sont prononcés en faveur de la question préalable, 20 ont voté contre et 3 se sont abstenus.

En recueillant la majorité absolue des suffrages exprimés, la requête défendue par Amadou Ba a immédiatement entraîné la clôture des débats et le rejet définitif de l’examen de ce collectif budgétaire. Un camouflet parlementaire majeur qui interrompt brutalement la procédure législative autour du cadrage financier de l’Exécutif pour l’exercice 2026.