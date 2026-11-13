Assemblée nationale: Babacar Ba plaide pour un référendum sur les choix budgétaires

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Monsieur le Président, au nom de l’article 51 de la Constitution, donnez la parole au peuple ». C’est par ces mots que Babacar Ba, président du Forum du justiciable, invite le chef de l’État à soumettre au peuple les choix budgétaires rejetés par les députés.

Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 12 novembre 2026, il estime que le rejet de la loi de finances rectificative et de certains budgets ministériels et institutionnels justifie une consultation directe des Sénégalais. Babacar Ba considère ces décisions comme « un acte institutionnel majeur », dont les conséquences pourraient directement affecter le quotidien des populations.

En effet, selon lui, le rejet de ces crédits pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages, la protection des couches vulnérables, la création d’emplois et la sécurité des populations. En ce sens, il estime que les Sénégalais doivent pouvoir se prononcer sur les orientations budgétaires contestées par leurs représentants.

« Si les représentants du peuple considèrent que ces dépenses ne doivent pas être engagées, permettez alors au peuple de dire s’il partage ou non cette position », soutient-il.

Pour Babacar Ba, le référendum constitue une voie permettant aux citoyens de confirmer ou d’infirmer les choix effectués en leur nom. « Il ne s’agit pas d’opposer le peuple à ses représentants, mais de permettre au peuple de confirmer ou d’infirmer des choix effectués en son nom lorsque ceux-ci engagent profondément son avenir », précise-t-il.

Le président du Forum du justiciable propose ainsi de soumettre à l’appréciation des citoyens le maintien des subventions destinées à atténuer le coût de la vie, la poursuite des bourses familiales, le soutien au secteur privé, la construction de nouvelles casernes de sapeurs-pompiers et la réalisation d’infrastructures nécessaires au développement économique et social.

Il appelle ainsi le président Diomaye à faire directement confiance au peuple sénégalais, estimant qu’« aucun mandat n’est supérieur à la volonté du souverain ».