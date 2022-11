Guy contre les exonérations fiscales faites aux étrangers

Le Député Guy Marius Sagna, s’adressant au Ministre du Budget et des Finances Mamadou Moustapha Ba, n’est pas d’accord sur les exonérations fiscales et parle de ‘’budget coquin ‘’, ‘’budget d’arnaque’’, ‘’budget copain’’ et du ‘’budget de péché ».

«Le vœu du Président Macky Sall en 2023 est de donner aux agriculteurs 10.000 semoirs pour un total de 15.000 villages, ce qui ne fait pas un semoir par village, donner 600 charrettes d’ânes aux agriculteurs, ce qui ne fait pas une charrette par village, donner 797 charrettes de chevaux aux agriculteurs pour un pays qui compte 15.000 villages, savez-vous pourquoi ? C’est parce que le Président Macky Sall détourne l’argent du Sénégal pour le compte de ses maîtres français, pour son compte et celui de sa famille.

Monsieur le Ministre des Finances, votre ami et prédécesseur dans ce ministère, a fait une exonération fiscale à un Israélien du nom de Idan Pérez, un multi milliardaire, qui refuse de payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au moment où le Budget qu’on doit voter impose à nos ouvriers et à nos agriculteurs de payer l’impôt et la taxe. C’est le Président Macky Sall qui a instruit à Abdoulaye Daouda Diallo d’accorder une exonération à ce Monsieur Pérez. Et sachez que ceci n’est que la partie visible de l’Iceberg, il y a beaucoup d’hommes blancs et noirs étrangers qui sont là dans notre pays pour aider le Président Macky Sall dans le seul but d’obtenir une exonération fiscale et ce n’est pas du tout normal. Monsieur le Ministre, en remplaçant Abdoulaye Daouda Diallo, dites-moi si vous allez enlever ladite exonération ou bien si vous allez la supprimez ?

Ce sont ces genres de situations qui font que de nombreuses communes du Sénégal telles que »Boutoupa Camaracounda » avec un total de 24 villages pour 0 électricité, ‘’Nianthia’’ de 25 villages pour 2 électrifications, ‘’Enamport’’ de 19 villages pour 2 électrifications, un département entier à l’enseigne de Médina Yoro Foula n’a même pas un millimètre de route goudronnée, des communes telles que ‘’Méwane’’, ‘’Dindy’’ et autres n’ont même pas un seul millimètre de route goudronnée. Et c’est ce qui nous amène à dire tant que ceci ne cesse pas dans ce pays, les budgets qu’on vote ne sont rien d’autres que des arnaques et des balivernes, mais pas des budgets qui permettent au peuple de s’épanouir.

Un budget dont on dit qu’il y a 500 millions alloués au Premier ministre pour aide et secours, alors que le Gouvernement possède le service de l’Action sociale et celui de la Solidarité, c’est une arnaque de 500 millions. On dit augmenter 50.000 f sur le salaire des Agents de Sécurité et de Proximité (ASP) et en ce même moment des auxiliaires de la Police, qui veillent sur notre sécurité, ne perçoivent que 90.000 f comme salaire, je dis que cela doit cesser et c’est pourquoi je ne vais pas voter ce budget d’arnaque. On prend des militants et on leur donne des postes de soi-disant HCCT, le CESE entre autres, je dis que ce budget est une arnaque, c’est coquin, c’est un budget de copain et c’est un budget de péché. Monsieur le Ministre, au moment où vous accordez des exonérations fiscales à des Idan Pérez et autres, le Sénégal paye chaque jour 4,7 milliards de FCFA et 141 milliards de FCFA chaque mois de dette et on demande à l’ouvrier, à l’éleveur et à l’agriculteur de payer les taxes et les impôts.

C’est honteux d’avoir 2.345 milliards de FCFA sur 6.400 milliards de FCFA de dette, d’aller quémander et qu’on fasse des cadeaux fiscaux à des étrangers blancs et noirs qui sont beaucoup plus riches que nos paysans agriculteurs et éleveurs».

Mamadou SOW