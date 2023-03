Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin : Macky Sall s’engage à œuvrer pour les femmes entrepreneuses

Le Président de la République Macky Sall a présidé, ce mardi mardi, les Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes. A cette occasion, le chef de l’Etat a garanti aux femmes avoir pris bonne note des mesures phares issues de leurs assises. “Je vous assure qu’elles (les assises) feront l’objet d’un examen attentionné de la part de mon Gouvernement.

Qu’il s’agisse de l’accompagnement des Femmes dans l’entreprenariat agricole ; de la généralisation des maisons de la Femme dans chaque département ; de l’élargissement de la base de données des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ; et de la motivation des Badjiénou Gox entre autres”, promet le président Macky Sall. Selon le président Macky Sall, favoriser l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles passe aussi par une formation professionnelle adaptée et l’émergence d’un entreprenariat actif, inclusif, durable et porteur de croissance. C’est ce qui a motivé, dit-il, la mise en place, de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaire et du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique.

A ce jour, 80% des bénéficiaires des financements de la DER/FJ sont des femmes ; soit 180 284 sur un total de 225 879″, précise-t-il. ”Pour un monde digital inclusif : l’innovation et la technologie pour l’égalité des sexes”, tel est le thème retenu pour cette année. “Nous devons porter la réflexion et l’action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d’autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés.

Cette exigence de changement de rythme s’impose pour l’avènement d’une Planète 50-50 et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable”, souligne le locataire du palais. Je félicite Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Docteur Fatou Diané, ainsi que ses collaborateurs et toutes les actrices et tous les acteurs qui ont contribué à la parfaite organisation de la cérémonie.