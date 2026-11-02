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Astou Pierre Ndiaye : ce que la Mauritanie va faire du tueur présumé

2 novembre 2026 Faits divers

 

Selon les informations de Libération, les éléments du Bureau central national (BCN) d’Interpol doivent se rendre en Mauritanie ce lundi pour récupérer Alioune Badara Gaye et le ramener au Sénégal.

 

Le journal annonce ainsi un nouveau rebondissement dans l’affaire Astou Pierre Ndiaye, cette femme grièvement brûlée à l’acide sur son lieu de travail, avant de succomber à ses blessures le 1er octobre dernier à l’hôpital Fann de Dakar.

Le suspect, qui était en fuite depuis les faits, n’est autre que son ancien ex.

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