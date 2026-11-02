Louga : elle croit parler à son patron et lui transfère plus de 4,3 millions F CFA, l’IA est passée par là

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A. Dieng, une jeune gérante de point de transfert d’argent âgée de 22 ans, a été condamnée, le 21 octobre, à Louga, à trois mois de prison ferme pour abus de confiance par le Tribunal d’instance. Elle est accusée d’avoir fait disparaître la somme de 4,3 millions de francs CFA appartenant à son employeur.

L’Observateur, qui a assisté à l’audience, relève le procédé inquiétant. La prévenue aurait été piégée par des escrocs qui auraient cloné la voix de son patron à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Reprise par le journal, elle déclare à la barre : « J’ai cru entendre et reconnaître la voix exacte de mon patron, qui m’est familière. Cela a balayé tous mes doutes ». Elle affirme avoir complètement perdu ses repères, se sentant « comme maraboutée ».

Pour détourner les fonds, pointe le quotidien du Groupe futurs médias, les escrocs lui ont demandé de transférer d’abord l’argent de la caisse vers son compte personnel Wave, avant de le dispatcher vers les numéros des bénéficiaires. Plus troublant encore, ils lui ont ordonné d’« effacer immédiatement l’historique des appels et les reçus de transactions électroniques de son smartphone ».

Malgré les arguments de la défense, qui a évoqué la multiplication des arnaques de nouvelle génération et les alertes de la Police nationale sur le « clonage de voix par Intelligence Artificielle (IA) », le tribunal a retenu la légèreté coupable de la prévenue, qui n’a pas pris la précaution élémentaire de rappeler directement son employeur pour vérifier les instructions reçues. Elle a ainsi été condamnée. Ses complices présumés restent, quant à eux, introuvables, complète la même source.