Attaque d’un bus de pèlerins au Mali : Le Président des Sénégalais à Kayes dément l’information

Dans un audio largement diffusé sur les réseaux sociaux, le président des Sénégalais vivant à Kayes (Mali) a démenti l’information selon laquelle, un bus convoyant des pèlerins sénégalais pour le grand Magal de Touba a été victime d’une attaque terroriste. Selon lui » aucune attaque de ce type n’a eu lieu ». Le sieur précise, en outre, que si cette attaque était avérée, il serait le premier à en être informé étant donné que ce sont les présidents d’association qui facilitent les autorisations de sortie pour chaque véhicule quittant la région. Mieux, le président des Sénégalais de Kayes indique qu’aucune autorisation correspondant au bus supposé attaqué n’a été enregistrée.