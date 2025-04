Attaques contre Mary Teuw Niane sur les réseaux sociaux : La jeunesse du mouvement pour la transformation nationale hausse le ton

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, la jeunesse du mouvement pour la transformation nationale (MJTN) s’est indignée des attaques dont est victime leur leader Mary Teuw Niane sur les réseaux sociaux. Les jeunes du mouvement disent condamner ces attaques qu’ils jugent « injustifiées » et appellent à une reconnaissance des efforts de Mary Teuw Niane dans la victoire de la coalition Diomaye Président à l’élection présidentielle de 2024.

Les jeunesse du mouvement pour la transformation nationale de Mary Teuw Niane est vent debout contre le lynchage de son leader sur les réseaux sociaux. Dans le communiqué, les jeunes du mouvement disent constater, depuis quelques jours, une série d’attaques « infondées » visant leur leader, le professeur Mary Teuw Niane, sur les réseaux sociaux. Face à ces agissements, la jeunesse du mouvement précise que Mary Teuw Niane et son mouvement ont été parmi les premiers à croire et à soutenir sans condition la coalition Diomaye Président, bien avant même l’élan populaire qui a suivi les parrainages présidentiels. Selon elle, l’engagement « précoce et désintéressé » du mouvement a contribué à ouvrir la voie à d’autres soutiens autour du projet du parti au pouvoir. Les jeunes du mouvement indiquent, en outre, qu’en dépit de l’absence de nomination de ses militants dans l’attelage gouvernemental, le mouvement de transformation nationale continue le travail de collaboration et de soutien sur le terrain pour faire triompher les valeurs du Jub jubbal jubbanti telles que déclinées dans l’agenda 2050. Dans la même veine, ils précisent que le professeur Mary Teuw Niane a volontairement quitté la direction de son parti au lendemain de sa nomination dans le but de ne pas gêner le Président de la République. Poursuivant, les jeunes du mouvement s’insurgent contre ces attaques qu’ils estiment non fondées et rappellent l’engagement de leur leader au sein de la coalition qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. « Nous condamnons avec vigueur ces attaques injustifiées contre un homme digne, loyal, compétent et profondément patriote. Le professeur Mary Teuw Niane a toujours fait preuve de constance dans ses engagements, de clarté dans ses prises de position, et de fidélité dans son soutien à la coalition Diomaye Président et au PASTEF, aussi bien durant les élections présidentielles que législatives », ont-ils déclaré. Pour finir, la jeunesse du mouvement pour la transformation nationale appelle à une reconnaissance sincère des efforts de tous les bâtisseurs de la victoire de la coalition Diomaye Président , et réaffirme son attachement aux valeurs de vérité, de loyauté et de justice.

El Hadji Mody Diop