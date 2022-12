Augmentation de l’Age de la retraite: Le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions apporte des clarifications

Lors du vote du budget de son département ce lundi 05 décembre à l’assemblée nationale, Samba Sy, ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, est longuement revenu sur l’augmentation de l’âge de la retraite en apportant des explications aux parlementaires.

Le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions s’est penché sur la question de l’augmentation de l’âge de la retraite qui a été décrié par bon nombre de personnes. Samba Sy a servi des explications aux parlementaires qui l’interpellaient sur le relèvement de l’âge de la retraite mais surtout sur l’apport du haut conseil du dialogue social. Ainsi, le ministre estime que l’âge n’obture pas les recrutements. « Je pense pas que les années obturent fondamentalement le champ des recrutements. Je pense qu’il faut que nous créons les conditions de production d’emploi en grand nombre et nous sommes en bonne voie de pouvoir le faire », a-t-il précisé. Par ailleurs, le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions a affirmé qu’une étude est en train d’être faite pour évaluer l’impact de l’augmentation de l’âge de la retraite « Nous allons faire une étude par l’Ipres et les termes de référence sont déjà prêts.

Le reste, c’est d’étudier concrètement l’impact du relèvement de l’âge de la retraite », a renseigné Samba Sy. S’agissant de l’utilité du haut conseil du dialogue social soulevée par certains députés, le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions rassure les parlementaires et donne les raisons pour lesquelles, cet instrument a été mis en place. Pour Samba Sy, le haut conseil du dialogue social joue un très grand rôle « Cet instrument joue un grand rôle et un bon rôle parce que dans les entreprises, on a besoin de pacification, de discussions, d’échanges et le haut conseil du dialogue social s’y emploie de manière absolument satisfaisante », a-t-il fait savoir aux députés.

Le ministre a conclu son argumentaire en évoquant le cas des accidentés de travail et le soutien que leur apporte l’État du Sénégal. Pour rappel, le budget du ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions est arrêté à 5 838 970 034 milliards de FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement. Le budget est ainsi réparti en trois programmes. Il s’agit du programme 1006 axé sur le pilotage, la coordination et la gestion administrative, du programme 2019 centré sur la gouvernance du marché du travail et le programme 2107 consacré à la protection sociale des travailleurs.